Космонавты МКС встретили экипаж Crew Dragon на борту станции

Космонавт Роскоскома Алексей Зубрицкий рассказал, что его коллега Олег Платонов пока адаптируется

МКС, 2 августа. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий показал кадры открытия люков и встречи космонавтами МКС экипажа миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов.

"Только что встретили коллег, прибывших на борту Crew Dragon. Олег Платонов пока адаптируется, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Когда он увидел ее впервые, она оказалась намного красивее, чем он себе представлял", - рассказал Зубрицкий.

Космический корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС в 02:27 по времени восточного побережья США (09:27 мск). На станцию прибыли четыре участника рабочей миссии Crew-11. Для Платонова это первый полет на орбиту.