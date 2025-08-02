Ученые пришли к выводу, что всплеск активности имел ограниченный характер

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. 15 солнечных вспышек было зафиксировано 1 августа, сутками ранее на Солнце наблюдалось шесть вспышек. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые уточнили, что вспышки были зарегистрированы рентгеновскими мониторами GOES. Также они напомнили, что сутками ранее было выявлено шесть вспышек.

"Значительная часть вспышек сформировалась в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия", - говорится в сообщении, при этом специалисты утверждают, что остальные события рассеялись по солнечному диску более менее равномерно.

Как отметили ученые, активность на Солнце демонстрирует признаки стабилизации. Кроме того, прекратился рост солнечных пятен. Специалисты пришли к выводу, что всплеск активности был ограниченного характера и локализовался в пределах одних суток.

"Воздействия на Землю серия событий не оказала", - заключили в лаборатории.

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН 1 августа прогнозировали в течение ближайших двух-трех суток повышенные риски крупных вспышек уровня М и Х на Солнце из-за формирования новых активных областей.