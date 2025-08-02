Космический корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС в 02:27 по времени восточного побережья США

МКС, 2 августа. /ТАСС/. Торжественная конференция по случаю прибытия космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 прошла на борту Международной космической станции (МКС). Космонавты выразили готовность к плодотворной совместной работе, рассказал спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС Алексей Зубрицкий.

"Прошла торжественная конференция по поводу прибытия экипажа Crew-11. Астронавт JAXA Такуя Ониши как командир станции поприветствовал вновь прибывший экипаж и пожелал отличной экспедиции. Затем каждый из членов экипажа Crew-11 взял слово, все они выразили благодарность за подготовку на Земле и отметили, что настроены на плодотворную работу в составе экипажа 73-й экспедиции МКС", - сказал космонавт.

Космический корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС в 02:27 по времени восточного побережья США (09:27 мск). На станцию прибыли четыре участника рабочей миссии Crew-11, в том числе российский космонавт Олег Платонов. Для него это первый полет на орбиту.