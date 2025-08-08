Космонавт Зубрицкий показал кадры выброса пепла вулканом Ключевская сопка

Шлейф дыма и пепла тянулся на несколько десятков километров и за облаками, заявил спецкор ТАСС

МКС, 8 августа. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий сфотографировал выброс пепла из вулкана Ключевская сопка на Камчатке.

"Удалось запечатлеть с борта МКС извержение вулкана Ключевской. Хоть сам вулкан и был скрыт облачностью, шлейф дыма и пепла тянулся на несколько десятков километров и за облаками. Его было видно даже из космоса, невероятное зрелище, которое показывает силу и мощь природы!" - поделился впечатлениями космонавт.

Ранее институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил о пепловом выбросе на вулкане Ключевская сопка на Камчатке на высоту до 10,5 км. Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля, по данным сейсмологов, его извержение усиливается.