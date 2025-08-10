Событие охватило несколько областей звезды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Быстрый и комплексный выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.