На его борту будут 75 мышей, 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения и микроорганизмы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 с космодрома Байконур намечен на 20 августа. Информацию об этом подтвердили в Роскосмосе.

"Ближе к старту: "Бион-М" №2 заправлен топливом и сжатыми газами. Его старт - 20 август ", - говорится в сообщении.

Ранее в Институте медико-биологических проблем РАН сообщали ТАСС, что аппарат планируется запустить 20 августа.

На борту биоспутника в космос отправятся 75 мышей, 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения и микроорганизмы. Аппарат планируется вывести на высокоширотную орбиту для проверки ее безопасности, так как в будущем на нее могут запустить перспективную Российскую орбитальную станцию.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.