Астероид диаметром около 50 м пролетит рядом с Землей 17 августа

Его включили в список потенциально опасных, указали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Астероид 2025 PM диаметром около 50 м пройдет 17 августа на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от Земли. Об этом сообщили ТАСС в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"17 августа астероид 2025 PM пролетит на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от Земли. Это одно из наиболее близких сближений объекта такого размера за последнее время, поэтому он включен в список потенциально опасных", - сообщили в лаборатории.

2025 PM - один из наиболее крупных астероидов, приближавшихся к Земле на расстояние менее 1 млн км за последнее время. Пролет большего по размерам объекта на сопоставимом расстоянии ожидается в 2025 году лишь однажды - в конце сентября.

Астероид был обнаружен 1 августа. Он не проявляет кометных свойств и, по предварительным данным, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Объект относится к группе Аполлонов - околоземных астероидов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. Период обращения 2025 PM вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет.

Минимального расстояния от Земли астероид достигнет 17 августа в 12:03 мск. По расчетам, несмотря на нахождение в зоне доминирования гравитационного поля планеты, вероятность его захвата крайне мала и может возникнуть только в случае непредвиденного столкновения с другим небесным телом.

В лаборатории напомнили, что наиболее известное падение на Землю метеорита сопоставимого размера произошло около 50 тыс. лет назад и стало причиной образования Аризонского кратера (кратера Бэрринджера) в США.