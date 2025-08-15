Фотографии сделали российские космические аппараты "Ресурс-П", "Арктика-М" и "Электро-Л"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские космические аппараты "Ресурс-П", "Арктика-М" и "Электро-Л" запечатлели с орбиты город Анкоридж (штат Аляска), где позднее в пятницу планируется проведение саммита России и США с участием лидеров двух стран. Кадры распространил Роскосмос.

"Где пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - взгляд из космоса", - говорится на подписи к снимкам. На втором кадре можно наблюдать, что сейчас над городом облачно.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.