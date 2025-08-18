На Земле 19 августа ожидается вторая за месяц магнитная буря

Она может продолжаться один-два дня

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вторая с начала месяца магнитная буря ожидается на Земле 19 августа, она может продолжаться один-два дня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Со вторника на магнитное поле Земли начнет влиять новая корональная солнечная дыра, которая вызовет магнитные бури среднего уровня. Пик воздействия прогнозируется на 19 августа, геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной", - отметили в лаборатории.

По информации специалистов, темная структура размером около полумиллиона километров занимает значительную часть солнечного диска и является источником высокоскоростного солнечного ветра. Его скорость в окрестностях Земли со второй половины понедельника может возрасти с нынешних 300 до 800-900 км/с.

Ранее бури сопоставимой силы фиксировались 8-9 августа. Тогда в северо-восточных районах России наблюдались полярные сияния. На этот раз вероятность их появления в ночь с 19 на 20 августа также повышена, в том числе на территории европейской части страны.