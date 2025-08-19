ИМБП: посадка "Биона-М" с 75 мышами намечена на 19 сентября

Биологический спутник приземлится в степях Оренбургской области, сообщил заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем РАН Александр Андреев-Андриевский

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 августа. /ТАСС/. Биологический спутник "Бион-М" №2, запуск которого запланирован на вечер 20 августа, пробудет на орбите месяц и приземлится в степях Оренбургской области 19 сентября. Об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский.

Он напомнил, что на борту "Биона" в космос отправятся 75 мышей. "Мыши улетят с Байконура 20 числа и приземлятся через месяц - 19 сентября - на полигоне где-то в степях Оренбуржья", - сказал Андреев-Андриевский.

По словам ученого, мышей на Земле встречают как космонавтов. "[Этим занимаются] буквально те же самые люди. Все как в экшн-фильмах - поисковая операция, вертолеты, вездеходы", - рассказал он, добавив, что диссекция нескольких мышей пройдет в полевой лаборатории прямо на месте посадки, как только специалисты эвакуируют их из спускаемого аппарата.

Андреев-Андриевский объяснил, почему сбор образцов тканей важно провести максимально оперативно. "После космического полета организм очень быстро начинает восстанавливаться, а нам нужно получить "фотоснимок" того, что с ним происходило в полете", - сказал он.

Остальные мыши, по его словам, вернутся в Москву, где специалисты будут отслеживать их восстановление после полета, периодически проводя диссекцию. "Начиная с момента посадки, затем на первые сутки, на пятые. На первых порах процессы идут быстрее, соответственно образцы собираем чаще. Дальше 15-е и 30-е сутки", - заключил ученый.

Об аппарате "Бион-М" №2

Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 запланирован на поздний вечер среды 20 августа - на его борту в космос отправятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения, грибы, лишайники и клеточные культуры.

Аппарат массой 6,4 тонны планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градуса, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС - таким образом планируется проверить ее безопасность для человека.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.