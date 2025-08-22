Оно появилось, предположительно, в результате долгих эволюционных процессов в недрах планеты, считают ученые

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Планетологи из США и Европы просчитали большое число сценариев формирования Юпитера и пришли к выводу, что недавно открытое ядро Юпитера не могло сформироваться в результате столкновения Юпитера с другой планетой, как предполагают многие ученые. Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

"Нам было любопытно проследить за тем, как столь крупные планеты, как Юпитер, отреагируют на одно из самых катаклизмических событий, которое может пережить растущая планета. Эти расчеты показали, что столкновение Юпитера с другой планетой действительно должно было потрясти его до самого ядра, однако в результате этого облик его недр был бы совсем не тем, который характерен для современного Юпитера", - пояснил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Томас Санднес, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Как отмечают ученые, астрономы на протяжении многих десятилетий спорили о том, есть ли у Юпитера ядро и как оно устроено и выглядит. Эти споры были разрешены в 2017 году, когда проведенные зондом Juno замеры указали на то, что ядро существует, однако при этом оно состоит не из каменистых пород или металлического водорода, как предполагали ученые, а из некой пористой, рыхлой материи, природу которой еще предстоит прояснить.

Последующие расчеты теоретиков указали на то, что это ядро могло возникнуть в результате лобового столкновения растущего Юпитера с очень крупной каменистой планетой, чья масса примерно в 10 раз выше, чем у Земли. Европейские и американские планетологи проверили, могло ли это произойти на самом деле, для чего они попытались максимально точно воспроизвести результаты этого столкновения при помощи суперкомпьютера DiRAC COSMA.

Используя его мощности, ученые просчитали несколько десятков возможных вариантов того, как изменится структура недр прародителя Юпитера с массой, превышающей земную в 308 раз, при столкновении с крупной каменистой планетой, которая была в 10-11 раз тяжелее Земли. В ходе этих расчетов планетологи варьировали то, под какими углами и с какой скоростью сталкиваются планеты, а также массы и толщину различных прослоек этих миров.

Во всех этих случаях, как отмечают ученые, в недрах Юпитера формировалось твердое ядро с четкой границей, отделяющей ее от жидких внешних прослоек из гелия и водорода, составляющих основу массы Юпитера. Это говорит в пользу того, что "рыхлое" ядро планеты-гиганта возникло каким-то иным путем, предположительно в результате долгих эволюционных процессов в ее недрах. На это, в частности, указывает то, что схожее устройство ядра характерно и для Сатурна, подытожили авторы исследования.