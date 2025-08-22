Ожидается, что биоспутник проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал видео одного из боксов на борту запущенного 20 августа биологического спутника "Бион-М" №2. На кадрах, размещенных в Telegram-канале госкорпорации, видно, как три мыши летают в невесомости.

"Мышки в космосе: видео с борта "Биона-М" №2. В боксах хвостатых установлены камеры для наблюдения учёных. Делимся записью", - говорится в сообщении.

Биоспутник был запущен вечером 20 августа с космодрома Байконур - ожидается, что он проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

Мышиный экипаж "Биона"

"Бион-М" оснащен 25 боксами, в каждом из которых находятся три мыши C57BL/6 - самой используемой линии лабораторных мышей. Этот экипаж дважды дублируется на Земле: 75 мышам предстоит провести месяц в вивариуме, а еще 75 - в стенде, имитирующем аппаратуру биоспутника.

Как сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский, 15 из животных на борту спутника планируется содержать на сухом корме, а 60 - на пастообразном. Из этих 60 мышей девять особо уязвимы к воздействию радиации, девять - особо устойчивы благодаря фармакокоррекции, а остальные 42 реагируют на излучение нормально. Такая выборка поможет более широко охарактеризовать полярную орбиту с точки зрения радиации.

По словам Андреева-Андриевского, система жизнеобеспечения на "Бионе-М" №2 была полностью переработана по сравнению с аналогичной системой первого "Биона-М" - она более современна по всем основным показателям.

После возвращения мышам будут периодически вскрывать, чтобы получить "фотоснимок" того, как они перенесли полете и как проходило их восстановление. Так, ряд мышей пройдет диссекцию в полевой лаборатории сразу по приземлении, а остальные будут вскрываться на первые, пятые, пятнадцатые и тридцатые сутки. Все это делается для обеспечения более скорого восстановления людей после длительных полетов в дальний космос.

Основной пул данных планируется проанализировать в течение года после возвращения мышей. Особую сложность представляет анализ видеозаписей, общий хронометраж которых по итогам полета должен превысить два года. По словам Андреева-Андриевского, для ускорения этой работы ученые планируют привлечь специально обученный ИИ