НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в рамках 33-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cargo Dragon, стартовавший с космодрома на мысе Канаверал 24 августа, произвел стыковку с орбитальной станцией в автономном режиме в 07:05 по времени восточного побережья США (14:05 мск). Путь от Земли до орбитальной станции занял у корабля порядка 28 часов.

Crew Dragon доставил на станцию порядка 2,2 тонны полезных грузов, среди которых продовольствие и оборудование для проведения научных работ, в том числе материалы для биопринтера и стволовые клетки для исследований.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.