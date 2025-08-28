ИМБП РАН: мыши на борту биоспутника "Бион-М" чувствуют себя комфортно

Животные едят и пьют в соответствии с заданной циклограммой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. 75 мышей, совершающих космический полет на борту биологического спутника "Бион-М" №2, находятся в состоянии комфорта, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"На основании получаемого видеоинформационного потока можно полагать, что животные находятся в состоянии комфорта. Осуществляется своевременная подача корма и воды в соответствии с заданной циклограммой", - говорится в сообщении.

Там отметили, что космический аппарат находится в стабилизированном ориентированном положении, научная аппаратура работает в штатном режиме. По данным телеметрии и информации оперативного контроля, параметры среды внутри спускаемого аппарата в норме.

Биоспутник был запущен 20 августа с космодрома Байконур - на его борту находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. Результаты исследований лягут в основу методов защиты и обеспечения пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.

Возвращение аппарата намечено на 19 сентября - посадка ожидается в степях Оренбуржья. Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем РАН Александр Андреев-Андриевский, основной пул данных планируется проанализировать в течение года после приземления спутника.