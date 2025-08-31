Фотографию предоставил Роскосмос

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запечатлел с орбиты здание ТАСС, отмечающего 1 сентября 121-й день рождения. Космической фотографией с агентством поделился Роскосмос.

"Новое" здание ТАСС на пересечении Тверского бульвара и Большой Никитской улицы было построено в 1976 году рядом со "старым" - его проект разработал архитектор Виктор Егерев. 30 января 1977 года здание официально стало штаб-квартирой агентства.

Изначально вместо нынешнего девятиэтажного здания планировалось выстроить высотку в 26 этажей, с подземными гаражами и большим световым табло с бегущей строкой новостной ленты, которую можно было бы видеть с окрестных площадей. Однако эта задумка так и не была реализована.

В реализованном облике штаб-квартиры архитекторы смогли отразить самые яркие эпизоды истории России и ТАСС - окна-экраны символизируют "Окна сатиры РОСТА" и "Окна ТАСС" - витринные плакаты 1920-х и 1940-х годов, над которыми работали выдающиеся художники и литераторы страны. Кроме того, одной из отличительных черт здания стала скульптурная эмблема с аббревиатурой ТАСС и земным шаром, символизирующим всемирное присутствие и охват агентства.

Новое здание агентства сразу же привлекло к себе внимание и любителей архитектуры, и горожан, став одной из главных достопримечательностей столицы. При тотальной типовой застройке 1970-х новый дом не был таким, и его называли архитектурной доминантой площади Никитские ворота. Среди иностранцев, интересующихся конструктивистской архитектурой, это здание также пользуется популярностью как новаторское для своего времени.

О дне рождения ТАСС

История первого государственного информационного агентства России ТАСС началась с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, первым рабочим днем которого стало 1 сентября (14 сентября по новому стилю) 1904 года. Сегодня ТАСС - одно из самых цитируемых информационных агентств с лентами на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках, а также обширной базой фото- и видеоматериалов. Агентство располагает более чем сотней корпунктов в России и за рубежом. Региональные информационные центры ТАСС действуют в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Пятигорске, пресс-центры агентства открыты в Калининграде и Ставрополе.