Она длилась 25 минут

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вторая вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована в субботу на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"30 августа в 18:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4197 (S17W07) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 25 минут", - сказали в институте.

Ранее сообщалось о вспышке М1.3, произошедшей в группе пятен 4195.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.