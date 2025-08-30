Это второй инцидент за сутки, связанный с быстрым ростом солнечной активности, сообщили ученые

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Одновременно с сильной вспышкой на Солнце в сторону Земли было выброшено облако плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли. Это второй за сутки выброс солнечного вещества в межпланетное пространство, произошедший на фоне быстрого роста солнечной активности последних дней", - говорится в сообщении.

Ранее фиксировали выброс облака плазмы среднего размера в сторону Меркурия и Венеры.

Отмечается, что синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня M2.76.

"Предварительно выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам энергии, накопленным, по оценкам, в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные вспышки", - уточняется в сообщении.