Максимальная фаза затмения составит 136% сообщил ведущий инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета "Вега" Михаил Маслов

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Полное лунное затмение жители России смогут увидеть в конце первой недели осени, в ночь с воскресенья на понедельник. На интенсивность красного цвета Луны будет влиять запыленность земной атмосферы, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета "Вега" Михаил Маслов.

"Одно из наиболее интересных и ожидаемых событий осени 2025 года, которое может наблюдать любой человек. Максимальная фаза затмения составит 136%. Во время максимума Луна будет находиться около кульминации. Следует также отметить, что полутеневые фазы лунного затмения визуально практически не видны", - рассказал он.

Как пояснил астроном, в ходе лунного затмения Луна проходит через тень Земли. По словам Маслова, максимальная фаза данного затмения будет довольно большой, это означает, что Луна глубоко погрузится в тень Земли и около максимума будет выглядеть довольно темной. "При этом полного потемнения лунного диска не произойдет, поскольку, даже находясь глубоко в земной тени, Луна освещается преломленным светом земной атмосферы с краев темного земного диска, если смотреть на него с Луны", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что поскольку красный свет преломляется сильнее, то лунный диск оказывается освещен преимущественно красной составляющей солнечного спектра, и Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета - от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. Также влияние на интенсивность красного цвета и яркость лунного диска оказывает уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, который является переменной величиной и зависит, например, от интенсивности извержения вулканов.

"По этой причине сложно предсказать, насколько темным будет лунный диск во время затмения, однако это в любом случае красивое явление, для наблюдения которого не требуются никакие специальные инструменты, хотя в бинокль будет лучше заметна граница земной тени и детали лунной поверхности во время затмения", - резюмировал Маслов.