Под Новосибирском запечатлели открытую в мае 2025 года комету

Это удалось сделать специалистам Новосибирского государственного университета

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Комету, которая официально была открыта весной 2025 года, удалось запечатлеть специалистам Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Комета снималась через телескоп с фокусным расстоянием 854 мм, примерно в 70 км от Новосибирска по Ордынской трассе. У кометы была довольно плохая вечерняя видимость, т. е. вечером после захода Солнца имелся короткий временной промежуток, когда ее можно снять до того, как она тоже уйдет за горизонт. Сейчас эта видимость уже сошла на нет, а снова комета станет доступна для наблюдений в конце октября", - рассказали ТАСС в НГУ.

Официально комета была открыта в мае 2025 года. Летом для визуального наблюдения она была практически недоступна на широте Новосибирска. Ближайшую точку к Солнцу на своей орбите (перигелий) она пройдет 8 октября, но в это время она будет находиться за Солнцем с точки зрения земного наблюдателя. И уже сейчас ее практически не видно, а снова она станет видна в конце октября, когда выйдет из-за Солнца после перигелия и наберет достаточную элонгацию (визуальное угловое разделение с Солнцем).