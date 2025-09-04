Он постепенно удаляется, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Астероид 2025 QD8, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, прошел внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей около 18:00 мск. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Астероид 2025 QD8 размером 22 м пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние, примерно в 18 часов по московскому времени. Камень впервые был замечен около двух с половиной недель назад, 18 августа 2025 года", - уточнили в институте.

По данным специалистов, астероид относится к группе Аполлонов - околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны. При прохождении минимальной точки траектории он разминулся с планетой на расстоянии около 0,6 дистанции до Луны, что составляет чуть более 200 тыс. км.

Ученые отметили, что астероид не представлял угрозы для Земли. Он все еще находится внутри лунной орбиты, однако постепенно удаляется.