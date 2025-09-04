Она длилась 13 минут

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"4 сентября в 16:44 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (N28E07) продолжительностью 13 минут", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.