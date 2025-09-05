На Солнце произошла вспышка

Она длилась 13 минут

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вспышка зафиксирована на Солнце утром 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"5 сентября в 04:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28E00) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут", - говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали, что всплеск солнечной активности завершен и происходит быстрая нормализация вспышечной обстановки.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.