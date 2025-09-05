NYT: США планируют отключить два спутника для экономии средств

У аппаратов остается более 10 лет рабочего ресурса, отмечает издание

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отключить два спутника, отслеживающих климатические изменения, для сокращения расходов. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, планы затрагивают спутники миссии Orbiting Carbon Observatory, на создание которых потрачено более $800 млн. Согласно правительственному отчету, выпущенному в январе, аппараты "находятся в идеальном состоянии". У спутников остается более 10 лет рабочего ресурса, отмечается в публикации.

"Это все равно что купить автомобиль и врезаться на нем в дерево через несколько лет, чтобы сэкономить на баке бензина", - приводит газета слова бывшего специалиста Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Дэвида Криспа, который руководил запуском спутников. По его словам, основные затраты приходятся на создание аппаратов, но после выхода на орбиту их эксплуатация обходится в разы дешевле.

В мае администрация Трампа предложила сократить бюджет NASA на 2026 год на 25% и урезать расходы на изучение Земли и климата вдвое, напоминает The New York Times. Отмечается, что аналогичные сокращения планируются и в других научных ведомствах.

Два спутника миссии Orbiting Carbon Observatory предоставляют точные глобальные измерения углекислого газа - основного парникового газа, нагревающего планету, указывает издание. Полученные данные использовались в климатических отчетах США и ООН, а также помогали другим странам при разработке мер по сокращению выбросов парниковых газов, резюмируется в публикации.