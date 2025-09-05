Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей, отметил президент РФ

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия занимает лидирующие позиции в космонавтике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения.

"Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. И важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь. Работа, в принципе, идет, но хотелось бы вас послушать уже в официальной обстановке [на совещании]", - сказал он.