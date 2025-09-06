Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полное затмение Луны 7 сентября будет видно на всей территории России. В центральной ее части оно начнется вскоре после появления лунного диска над горизонтом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

7 сентября с 19:27 до 22:57 мск Луна пройдет через тень Земли, в результате чего будет наблюдаться полное лунное затмение. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53 мск). Луна в это время будет находиться в созвездии Водолея, постепенно смещаясь к границе с созвездием Рыб. Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск.

"Затмение полностью охватывает территорию нашей страны. В центральных районах России затмение произойдет вечером, вскоре после восхода Луны. <…> В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы", - сообщили ТАСС в планетарии.

В последний раз во всех регионах России полное лунное затмение наблюдалось семь лет назад - 27 июля 2018 года. Следующее такое событие состоится 3 марта 2026 года, его увидят только жители восточной части РФ.

Время наблюдения в разных регионах страны

В крайних западных и северо-западных регионах России Луна взойдет, уже находясь в частной фазе затмения. Полная фаза здесь будет видна с начала до конца.

"На Урале середина затмения придется на поздний вечер, в Западной Сибири - на полночь, и там полная фаза будет видна на максимальной высоте над горизонтом. В Восточной Сибири затмение будет наблюдаться во второй половине ночи, при этом всюду, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневое затмение успеет завершиться до захода Луны", - уточнили в планетарии.

Полное затмение не будет видно только на восточной оконечности Чукотского полуострова, где в это время уже наступит утро 8 сентября. Явление также наблюдается в Антарктиде, акватории Индийского океана, в Европе, Азии, Африке и Океании.

10 сентября в 13:11 мск Луна окажется в перигее - ближайшей к Земле точке своей орбиты на расстоянии 364 780 км от Земли. 26 сентября в 12:47 мск она пройдет самую дальнюю от нашей планеты точку - апогей (405 551 км).