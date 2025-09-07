Космические аппараты на орбиту доставила ракета CZ-6A

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-40 ("Яогань-40"). Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск прошел успешно.

На странице CASC в WeChat уточняется, что старт был осуществлен в 00:34 по пекинскому времени (19:34 мск субботы) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). Космические аппараты на орбиту доставила ракета CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 593-й запуск.

Спутники Yaogan-40, как отмечается, будут использованы для исследования электромагнитной среды и проведения связанных с ней экспериментов.

Модифицированная двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Ракета разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (500 км) не менее 6,5 т полезного груза. В отличие от CZ-6, она имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй (3,35 м). Это 31-я миссия для носителей этого типа и 8-я в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.