Над Москвой началось полное затмение Луны

Спутник Земли в течение почти 1,5 часа будет находиться в тени нашей планеты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичи начинают наблюдение полного затмения Луны - спутник Земли в течение почти 1,5 часа будет находиться в тени нашей планеты, из-за чего изменит свой цвет. Облачность не мешает наблюдению, передает корреспондент ТАСС из Московского планетария.

Полная фаза затмения началась в 20:31 мск и продлится до 21:53 мск. Максимум затмения (1,368) в Москве можно будет наблюдать в 21:12 мск. В этот период лунный диск потемнеет и может приобрести красноватый оттенок.

"В такие моменты меняется оттенок всего лунного диска. Заранее предугадать, каким он будет, трудно - это может быть и бледно-красный, и грязно-красный, и коричневый. Это происходит из-за того, что Луна входит в конус тени Земли, но у нашей планеты есть атмосфера. И лучи [Солнца], преломляясь в атмосфере, все равно в виде рассеянного света доходят до Луны. Но из-за того, что синий диапазон спектра коротковолновый, а красный - длинноволновый, то синие лучи рассеиваются, а красные, проходя большое расстояние, "подкрашивают" Луну", - уточнил ТАСС руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

В 18:28 мск началось незаметное глазу полутеневое затмение - время прохождения Луной полутени Земли. Час спустя затмение стало частным, а затем - полным.

Явление доступно для наблюдения в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Его невозможно увидеть только на территории восточной части Чукотского полуострова, где уже наступает утро 8 сентября.