Космонавт Зубрицкий поймал в кадр лунное затмение

На поиск подходящего момента для съемки ушло почти два часа

МКС, 7 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий ловил момент, чтобы заснять затмение Луны, почти два часа. Об этом рассказал сам космонавт, поделившись кадрами небесного тела.

"В течение почти двух часов за Луной охотился из разных иллюминаторов МКС. Она то за элементом конструкции станции спрячется, то за солнечной батареей, то выйдет из поля зрения одного иллюминатора - и приходится перелетать к другому. Чтобы ее заснять, пришлось потрудиться. Но явление очень красивое - оно того стоило!", - поделился он.

В 18:28 мск началось незаметное невооруженным глазом полутеневое затмение - время прохождения Луной полутени Земли. Час спустя затмение стало частным, а затем - полным. Явление в воскресенье было доступно для наблюдения в любой точке России, где Луна находилась над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе.