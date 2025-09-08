Старт наметили на вечер 11 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" установили на стартовой площадке №31 космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня утро на космодроме началось с вывоза ракеты - после установки ее в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили подготовку к пуску", - говорится в сообщении. Старт ракеты с "Прогрессом МС-32" намечен на вечер 11 сентября.

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работы в открытом космосе.

Кроме того, на станцию отправится пища для экипажа. Как рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовике в космос отправятся порядка 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и полкило чеснока, а также сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, например, два вида кетчупа - шашлычный и лечо.