Ракета с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала с Байконура

Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на вечер 13 сентября

КОРОЛЕВ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами.

Примерно через девять минут "Прогресс" будет выведен на орбиту. Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС намечена на вечер 13 сентября.

Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов - топлива, научного оборудования, кислорода, воды, а также продовольствия. Кроме того, на станцию отправится новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работ в открытом космосе.

На борту "Прогресса" также находится пища для экипажа - как рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовике в космос отправятся порядка 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и полкило чеснока, а также сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа - шашлычный и лечо.