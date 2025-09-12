"Прогресс МС-32" причалит к МКС 13 сентября

Корабль доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, включая новый скафандр "Орлан-МКС" №7 и уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", запущенный 11 сентября с Байконура, пристыкуется к Международной космической станции (МКС) 13 сентября. Он доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, включая новый скафандр "Орлан-МКС" №7 и уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 18:54 мск 11 сентября с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Стыковка корабля с модулем "Звезда" намечена на 20:27 мск.

Синтез полупроводников

Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов - среди них 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На станцию прибудет уникальная установка для синтеза полупроводниковых материалов в космосе, разработанного учеными Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос). Работы с установкой будут проводиться в рамках проекта "Экран-М", призванного использовать преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. В институте отметили, что аналогичных исследовательских программ в мире не существует.

Скафандр и чеснок

"Прогресс" доставит в "орбитальный дом" новый скафандр "Орлан-МКС" №7 - в нем космонавты будут выполнять работы в открытом космосе.

Кроме того, на станцию отправится пища для экипажа - как рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовике в космос отправятся порядка 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и 0,5 кг чеснока, а также сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа - шашлычный и лечо.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.