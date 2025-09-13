На борту носителя также находится учебно-исследовательский космический аппарат "Можаец-6", предназначенный для отработки алгоритмов астронавигации, сообщили в военном ведомстве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским аппаратом "Можаец-6". Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"13 сентября 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6", разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации", - сказали там.