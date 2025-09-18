Биоспутник "Бион-М" № 2 с мышами на борту приземлится в оренбургских степях

По информации Института медико-биологических проблем РАН, в ходе космической миссии осуществлялся постоянный мониторинг состояния живых организмов, весь "экипаж" чувствовал себя хорошо

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Биологический спутник "Бион-М" № 2, запущенный 20 августа, приземлится в степях Оренбургской области в пятницу.

"Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур 20 августа и 30 суток провел на полярной орбите. В ходе проекта предстояло изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции.

На борту аппарата весом 6,4 т находятся 75 мышей мужского пола, около 1,5 тыс. дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос были запущены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на "Бионе-М" №1 (2013 год) и "Фотоне-М" №4 (2014 год).

Снаружи аппарата установлен имитатор метеорита, в котором размещены живые клетки - с его помощью ученые планируют выяснить возможность выживания жизни в толще метеорита при прохождении плотных слоев земной атмосферы.

Мышиный экипаж

"Бион-М" оснащен 25 боксами, в каждом из которых находятся по 3 мыши. "Экипаж" дважды дублировался на Земле: 75 мышей провели месяц в вивариуме, а еще 75 - в стенде, имитирующем аппаратуру биоспутника. В ходе космической миссии осуществлялся постоянный мониторинг состояния живых организмов, по данным Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, весь "экипаж" чувствовал себя хорошо. Животным вживлены датчики, которые у разных особей измеряли разные показатели, например, температуру или частоту сердечных сокращений.

Заведующий лабораторией фенотипирования животных ИМБП Александр Андреев-Андриевский в интервью ТАСС сообщил, что кормление мышей осуществляется в автоматическом режиме: в России существует технология, позволяющая целый месяц содержать животных в космосе. При этом 15 мышей питаются сухим кормом с целью последующего изучения водно-солевого обмена, а 60 - пастообразным. Из этих 60 мышей 9 особо уязвимы к воздействию радиации, 9 - особо устойчивы благодаря фармакокоррекции, а остальные 42 реагируют на излучение нормально.

Для получения "фотоснимков" того, как мыши перенесли полет и как проходило их восстановление, по возвращении их будут вскрывать. Часть мышей пройдет некропсию в полевой лаборатории непосредственно по приземлении, а остальные будут вскрываться на 1-е, 5-е, 15-е и 30-е сутки.

Работа с данными

Основной пул данных планируется проанализировать в течение года после возвращения мышей. Особую сложность представляет анализ видеозаписей объемом порядка 12 терабайт, общий хронометраж которых по итогам полета должен превысить два года. По словам Андреева-Андриевского, для ускорения этой работы ученые планируют привлечь специально обученный ИИ.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.