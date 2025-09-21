Возможны вспышки класса M, сообщили в Институте прикладной геофизики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце 21 и 22 сентября будет низкая, но возможны вспышки класса М, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"Вспышечная солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса M. Геомагнитное поле 22 сентября возможно неустойчивое. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток", - сообщили в ИПГ.

Вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября, сообщили ранее ТАСС в ИПГ.