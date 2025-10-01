Роскосмос предложил ежегодно отмечать Неделю космоса с 6 по 12 апреля

Председателем оргкомитета предложили назначить первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос выступил с предложением проводить в России ежегодную Неделю космоса с 6 по 12 апреля в целях популяризации отечественной космонавтики. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"В целях популяризации отечественной космонавтики, укрепления национального престижа в космической сфере постановляю: проводить начиная с 2026 года на ежегодной основе в период с 6 по 12 апреля в Российской Федерации Неделю космоса", - говорится в проекте документа. Председателем оргкомитета Роскосмос предложил назначить первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

12 апреля в России празднуют День космонавтики - он приурочен к годовщине полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в 1961 году. В начале октября традиционно отмечается Всемирная неделя космоса, посвященная годовщине запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.