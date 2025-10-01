Роскосмос и "Триколор" запустили конкурс шевронов для новой экспедиции на МКС

Победитель получит поездку на Байконур для двоих

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос и российский оператор платного телевидения "Триколор" дали старт конкурсу, участники которого могут предложить свои варианты дополнительного шеврона предстоящей экспедиции на МКС. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Роскосмос и "Триколор" запускают всероссийский конкурс: любой желающий может предложить свой вариант дополнительного шеврона, который станет частью следующей космической экспедиции. <...> Победитель получит поездку на Байконур для двоих, где увидит старт ракеты своими глазами. А созданный им шеврон вместе с космонавтами отправится на МКС!" - сообщили в Роскосмосе.

Там напомнили, что экспедиция стартует в ноябре - с Байконура будет запущен корабль "Союз МС-28". "На орбиту отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс", - добавили в Роскосмосе.