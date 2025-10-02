Россия планирует запустить на Луну тяжелый луноход

Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-30" намечен на 2036 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-30", оборудованной тяжелым луноходом, намечен на 2036 год, следует из доклада директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолия Петруковича на торжественном мероприятии в честь 60-летия института.

На слайде презентации говорится, что "Луну-30" с тяжелым луноходом планируется доставить на естественный спутник Земли в 2036 году.

Петрукович в своем докладе обрисовал планы других предстоящих лунных миссий - так, в 2026 году на естественный спутник отправится китайский аппарат "Чанъэ-7" с российским прибором "Пылевой мониторинг Луны". Запуски орбитальных аппаратов "Луна-26" и "Луна-29" намечены на 2028 и 2032 годы, а посадочных миссий "Луна-27.1", "Луна-27.2" и "Луна-28" - на 2029-30 и 2034 годы соответственно.

Ранее Петрукович в интервью ТАСС сообщил, что российская лунная программа вошла в новый национальный проект "Космос" в составе общей научной заявки академии наук.