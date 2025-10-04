Эксперт Степанов: NASA может разместить ядерный арсенал на Луне

Агентство будет действовать под прикрытием программы "Артемида", направленной на развитие технологий освоения космоса и подготовку к более длительным космическим миссиям, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. NASA под прикрытием программы "Артемида" может разместить ядерное оружие на Луне, используя будущую базу для астронавтов в кратере Шеклтон как ширму для милитаризации космоса. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Обитаемая база - часть программы "Артемида", которая направлена на развитие технологий освоения космоса и подготовку к более длительным космическим миссиям, адаптацию и подготовку астронавтов. Место строительства - кратер Шеклтон на Южном полюсе Луны. Для энергоснабжения будет использоваться атомная энергия. И вот этот последний аспект, пожалуй, самый значимый - именно это шаг к выводу ядерных технологий не только на орбиту, но и в ближний космос. Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия", - сказал он.

По словам Степанова, Вашингтон сосредоточен на расширении пусковых возможностей, а также создании условий для потенциального размещения на орбите наступательных вооружений, которые могут быть оснащены специальными боевыми частями, включая ядерное оружие. "К примеру, американский космический корабль Boeing Х-37 по своим ТТХ способен нести до шести ядерных боеголовок", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что США в прошлом уже проводили взрывы ядерного оружия с целью анализа их влияния на космическое пространство. "В 1962-1963 годах США приступили к реализации программы "Доминик", состоявшей из серии испытаний ядерного оружия. В ходе испытаний был реализован проект Starfish Prime, целью которого было изучение воздействия ядерного взрыва на объекты в космическом пространстве. Для вывода термоядерного боеприпаса на околоземную орбиту использовалась ракета среднего радиуса действия PGM-17 "Тор", - сказал Степанов.