Работники космодрома Восточный получили ключи от новых квартир

В ЗАТО сдан дом общей площадью 6 100 кв. м, отметил руководитель дирекции космодрома Николай Новиков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Первые 20 семей работников космодрома Восточный и других организаций ЗАТО Циолковский в Амурской области получили ключи от новых квартир. Об этом сообщили в дирекции космодрома.

"Ключи от новых квартир получили работники космодрома "Восточный" и других организаций ЗАТО Циолковский. Комплекты ключей вручили первым 20 семьям", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава ЗАТО Виталий Брижатый, речь идет о работниках ракетно-космической отрасли, сотрудниках МЧС, полиции, ФМБА, а также педагогах и сотрудниках администрации Циолковского.

Отмечается, что в ЗАТО сдан многоквартирный дом общей площадью 6 100 кв. м. Все 90 квартир с улучшенной отделкой - в них выполнен ремонт с использованием современных высококачественных материалов. "В ближайшее время нам предстоит сдать в эксплуатацию еще один многоквартирный дом уже на 125 квартир", - рассказал руководитель дирекции космодрома "Восточный" Николай Новиков.