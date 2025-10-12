На Земле началась слабая магнитная буря
Редакция сайта ТАСС
20:17
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Слабая магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
Читайте также
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".
Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отмечали, что корональная дыра на Солнце, вероятно, начнет воздействовать на Землю 12 октября, что может вызвать магнитную бурю.