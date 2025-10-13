На Солнце произошла третья вспышка класса М

Ее продолжительность составила 32 минуты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Третья вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце 13 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"13 октября в 16:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246(N24W20) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 32 минуты", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышках М1.9 и М2.8.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.