Космонавты впервые в истории озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Виды Земли с орбиты описали специально для людей с нарушениями зрения

МКС, 15 октября. /ТАСС/. Российские космонавты на борту МКС Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) и Олег Платонов впервые в истории записали тифлокомментарий, описав для людей с нарушениями зрения виды Земли с орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов сделали космос ближе для людей с нарушениями зрения. Находясь на Международной космической станции, они провели необычный эксперимент: впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов, описав виды планеты с орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что космонавты в честь "Дня белой трости" описали горные массивы, засушливые пустыни и атмосферу нашей планеты. "Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить - все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся. Все находится здесь. Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект - еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого", - рассказал Рыжиков.

В Роскосмосе подчеркнули, что для максимально точной и лаконичной передачи впечатлений космонавты прошли специальный курс по тифлокомментированию - профессии, которая в РФ официально появилась в 2025 году.

"До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями, в которых российские космонавты расскажут о старте ракеты с космодрома Байконур и как выглядит один из модулей МКС. Записи будут размещены на портале "Особый взгляд" для незрячих и слабовидящих людей", - добавили в госкорпорации.

В России проживает более 340 тыс. людей с инвалидностью по зрению, из которых 8% - несовершеннолетние. При этом количество незрячих и слабовидящих людей растет с каждым годом.