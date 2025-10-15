На Солнце 15 октября произошла третья сильная вспышка

Ее продолжительность составила 25 минут

© NASA/ SDO via AP

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Третья за день вспышка предпоследнего класса мощности (М) произошла на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"15 октября в 17:10 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N22W50) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 25 минут", - уточняется в сообщении.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что 15 октября ожидается многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

Кроме того, утром сообщалось о двух вспышках класса М (М8.4 и М3.7), зарегистрированных также в группе пятен 4246.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.