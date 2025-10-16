Космонавты впервые в 2025 году вышли в открытый космос

Они установят снаружи многоцелевого лабораторного модуля "Наука" уникальную аппаратуру эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников

Редакция сайта ТАСС

МКС, 16 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) начали первый в 2025 году выход в открытый космос. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Ожидаемая продолжительность внекорабельной деятельности (ВКД) составит 5 часов 38 минут - выход станет вторым для Рыжикова и первым для Зубрицкого. Космонавтам предстоит установить снаружи многоцелевого лабораторного модуля "Наука" уникальную аппаратуру эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников в открытом космосе.

В ходе ВКД Зубрицкий и Рыжиков также демонтируют с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRС, очистят один из иллюминаторов этого модуля и снимут с модуля "Поиск" кассету-контейнер. Для выполнения операций ВКД планируется использовать роботизированную руку-манипулятор ERA.

Космонавты будут работать в новейших российских скафандрах "Орлан-МКС" производства научно-производственного предприятия "Звезда". Они были доставлены на станцию в этом году грузовыми кораблями "Прогресс". Так, Рыжиков будет работать в скафандре №7 с красными лампасами, а Зубрицкий - в скафандре №6 с синими лампасами.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, изделия №6 и №7 отличаются импортозамещенным дисплеем бортового компьютера.