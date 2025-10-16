Космонавты установили снаружи МКС прибор для выращивания кристаллов

Космонавтам также предстоит демонтировать с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRС, очистить один из иллюминаторов этого модуля и снять с модуля "Поиск" кассету-контейнер

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

МКС, 16 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) завершили установку комплекса аппаратуры для выращивания полупроводников в открытом космосе снаружи модуля "Наука" и убедились в его работоспособности, следует из трансляции Роскосмоса.

Теперь космонавтам предстоит демонтировать с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRС, очистить один из иллюминаторов этого модуля и снять с модуля "Поиск" кассету-контейнер. Операции выполняются с использованием руки-манипулятора ERA.

Космонавты работают в новейших российских скафандрах "Орлан-МКС" научно-производственного предприятия "Звезда". Так, Рыжиков одет в скафандр №7 с красными лампасами, а Зубрицкий - в скафандр №6 с синими лампасами

Об уникальном эксперименте

Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии эксперимента "Экран-М" предназначен для выращивания высокочистых и сверхточных полупроводников с использованием преимуществ космического вакуума и невесомости. Оборудование разработано Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН - ученые отметили, что других подобных исследовательских программ в мире не существует.

При монтаже этого уникального научного оборудования особенно важна точность действия космонавтов. Создание тонких кристаллических структур в невесомости требует максимально стабильных условий и остается сложной задачей для орбитальных станций с их постоянной собственной вибрацией и микрогравитационным возмущением.

В камере комплекса "Экран-М", которую разместили в универсальном рабочем месте многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", отработают технологию создания высокочистых пленок арсенида галлия. Такие многослойные структуры используются в солнечных батареях. Если эксперимент пройдет успешно, можно будет говорить о проектировании первых орбитальных мини-фабрик и производстве фотоэлементов в космосе.