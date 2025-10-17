В рамках миссии "Союза МС-28" запланировано более 40 экспериментов

В одном из выходов космонавты на внешней поверхности станции намерены установить аппаратуру, которая поможет изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне, отметил космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Космонавты планируют провести свыше 40 научных экспериментов, в том числе два выхода в открытый космос, в рамках предстоящей миссии "Союз МС-28". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил космонавт Роскосмоса, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

"На нашу экспедицию запланировано более 40 экспериментов в этот раз. Например, на наш полет запланировано два выхода в открытый космос. В одном из выходов мы планируем на внешней поверхности станции установить аппаратуру, которая поможет нам изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне", - сказал он.

Ранее в Роскосмосе информировали, что пилотируемый корабль "Союз МС-28" планируют запустить к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур 27 ноября.

По сообщению госкорпорации от 7 февраля, в составе экипажа - космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уилльямс, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.