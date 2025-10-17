Реклама на ТАСС
На Байконуре завершили сборку трех ступеней ракеты "Протон"

Кроме того, проведены комплексные электрические проверки на подтверждение штатной работы всех систем и коммуникаций
10:53

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сборка трех ступеней ракеты "Протон" завершена на космодроме Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На Байконуре готовится к старту "Протон". Ракета собрана в "Пакет" - завершена сборка трех ступеней "Протона", проведены комплексные электрические проверки на подтверждение штатной работы всех систем и коммуникаций. Следующий этап - стыковка с космической головной частью", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что предстоящий пуск станет 430-м в летной истории ракеты с 1965 года. 

