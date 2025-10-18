На Земле началась третья за октябрь магнитная буря

Ее мощность достигла слабого уровня G1, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле. Это третья буря за октябрь. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Началась третья магнитная буря октября", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В институте отметили, что в октябре уже произошли две магнитные бури: с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.

Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил ТАСС, что на Солнце 18 октября была зарегистрирована пятая вспышка предпоследнего класса мощности (М). Ранее в этот день специалисты зафиксировали еще четыре вспышки класса М в той же активной области. Первая произошла в 03:40 мск (M1.0), вторая - в 05:39 мск (M1.1), третья - в 09:39 мск (M1.2) и четвертая - в 09:58 мск (M1.3). Все они зарегистрированы в группе солнечных пятен 4246.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.