Статья

Ярчайшая вспышка осени. Где искать и как увидеть комету Lemmon в России

Редакция сайта ТАСС

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

Открытая в начале 2025 года комета C/2025 A6 (Lemmon) становится самой яркой кометой осени. 21 октября она впервые за 1350 лет пройдет на минимальном от нашей планеты расстоянии — 89 185 647 км. ТАСС кратко рассказывает о главном астрономическом событии сезона.

Как увидеть?

До сих пор из-за слабой яркости найти комету на небе без опыта было практически невозможно. Однако она постепенно становится ярче и максимальной яркости достигнет к 26 октября — свыше четвертой звездной величины. Такая же яркость, например, у Туманности Андромеды (М31).

Лучше подгадать хорошее время: к примеру, новолуние 21 октября создаст благоприятные условия для наблюдения, потому что Луна не будет засвечивать небо. Тогда же, кстати, можно будет увидеть и метеорный поток Ориониды в моменте его максимальной мощности.

Чтобы хорошо рассмотреть комету, потребуется любительский телескоп или бинокль, но в хорошую погоду ее будет видно невооруженным глазом. По словам специалистов, на высокоточных инструментах она выглядит "исключительно красиво".

Где искать?

Увидеть комету можно уже сейчас по всей России. При этом чем вы севернее, тем ее лучше видно. Наибольшее преимущество у жителей городов за 50-й параллелью северной широты. К ним, например, относится Москва — она немного севернее 55-й параллели.

Комету нужно искать под ковшом Большой Медведицы, в созвездии Гончие Псы недалеко от Арктура. Москвичам комета видна на высоте примерно 30 градусов над горизонтом. За ночь она опускается, а ближе к утру снова поднимается.