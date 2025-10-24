Межзвездный объект 3I/ATLAS останется невидимым с Земли до середины ноября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS, вошедший в Солнечную систему ранее в этом году, остается недоступным для наблюдений с Земли и, по предварительным расчетам, не появится на небе до середины ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Сейчас 3I/ATLAS проецируется на небе практически вплотную к Солнцу и является дневным объектом. Его невозможно увидеть даже на рассвете или закате, поскольку яркость кометы слишком мала на фоне солнечного света", - отметили в лаборатории.

Как уточняют специалисты, во второй половине сентября межзвездный объект подошел к Солнцу на минимальное расстояние и с тех пор полностью "утонул" в его лучах. В настоящее время расстояние до кометы превышает 200 млн км, и светимость тела недостаточна, чтобы его можно было зафиксировать с Земли даже с помощью крупных телескопов.

По расчетам, 3I/ATLAS станет доступен для наблюдения в середине ноября, когда удалится от Солнца на достаточное угловое расстояние, позволяющее различить комету на фоне рассеянного солнечного света. Однако ученые отмечают, что к тому моменту яркость объекта может измениться, и его состояние пока остается неопределенным.

По словам экспертов, широкая публика сможет вновь увидеть объект не ранее середины следующего месяца, когда он появится на небе в утренние часы и станет доступен для наблюдений крупными оптическими системами.